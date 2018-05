Le guide des droits et obligations du justiciable adopté par le Conseil Supérieur de la Magistrature vient d’être édité avec l’appui de l’Union Européenne. Ce document tout comme la directive sur l’’éthique et la déontologie du magistrat ont été remis officiellement ce jeudi 03 avril 2018 au Conseil Supérieur de la Magistrature en vue de leur vulgarisation pour l’encrage du système judiciaire au Togo et surtout une justice de qualité au service du peuple.

Le conseil supérieur de la magistrature de plus en plus engagé pour une justice de qualité au service du peuple. Elle dispose désormais du guide des droits et obligations du justiciable et du magistrat. Ces deux documents qui permettent aux justiciables de s’informer sur leurs droits et devoirs et les services auxquels ils peuvent prétendre, sont remis au président du conseil supérieur de la magistrature par l’ambassadeur de l’union européenne au Togo.

C’est en effet l’union européenne qui a appuyé l’édition de ces deux documents importants. C’est à travers le programme d’appui au secteur de la justice. Le conseil supérieur de la magistrature se félicite donc de l’engagement de la disponibilité de l’UE à appuyer ce programme nécessaire à l’encrage du système judicaire togolais.