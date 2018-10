La délégation de l’union européenne vient d’offrir du matériel informatique et roulant à la cour des comptes du Togo 3 véhicules Toyota double cabines et 34 ordinateurs portatifs. Un accompagnement de la délégation de l’UE au Togo a travers le projet d’appui au secteur de la justice. Ce don qui s’élève à environ 80 millions de FCFA s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme d’appui au secteur de la justice. Il vise à améliorer les prestations des corps de contrôle dans la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite au Togo.

Selon les bénéficiaires, il s’agit d’un vaste programme mise en œuvre par la délégation de l’UE au Togo dans plusieurs domaines. Cet appui est une illustration de la volonté de l’union européenne d’accompagner dans le contexte de la lutte contre la corruption et l’enrichissement illicite.

Le programme d’appui au secteur de la justice tir à sa fin mais vu sa pertinence dans le développement du pays, les bénéficiaires ont par la même occasion invités les partenaires a son renouvellement surtout dans les volets liés au renforcement des capacités des secteurs ciblés pour plus de rendement dans leurs prestations.

rédaction tvt