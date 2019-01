L’institut togolais de recherche agronome ITRA à Lomé a réceptionné du matériel roulant ce 09 janvier. Il s’agit de 8 véhicules dont 2 sur initiative du chef de l’Etat et autres les autres sur fonds propres d’ITRA. Ceci pour renforcer et faciliter la mobilité des techniciens des centres ITRA sur toute l’étendue du territoire togolais.

Un appui qui vient à point nommé pour faciliter le travail au sein de l’institut. Le matériel est acquis sur fonds propre de l’ITRA avec l’assistance du chef de l’Etat à travers le programme d’appuis aux populations vulnérables PAPV.

L’institut a commandé au total 13 véhicules d’un coût global de 249 millions 500 FCFA et seul 8 sont livré pour l’instant. L’ITRA compte renforcer ses actions sur le terrain et fournir plus de résultats pour développer le secteur agricole togolais.

Rachel AWOUKOU

Mise en ligne Elie AGBA-GNADAO