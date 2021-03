REMISE MATERIELS INFORATIQUES/MAISONS DE JUSTICE

Dans le but d’informatiser les maisons de justice à l’instar des juridictions, le programme des nations unies pour le développement PNUD à fait don d’équipements informatiques aux maisons de justice. Objectif, améliorer l’administration et la gestion de la justice afin de rapprocher la justice du justiciable.

Des matériels qui sont destinés à 5 maisons de justice. Le programme des nations unies pour le développement entend à travers ce geste améliorer le fonctionnement de ses maisons de justice et contribuer à assurer une sérénité dans les procédures judiciaires et réduire ainsi le temps d’attente des justiciables.

Cette démarche du PNUD vient renforce les nombreuses initiatives déjà entreprise par le gouvernement pour renforcer et assainir le secteur de la justice au Togo. A ce jour le Togo dispose de 8 maisons de justice qui sont dotées d’un protocole de gestion des cas de litige. Finalité, professionnaliser et améliorer la qualité des services qu’elles offrent. En 2019 623 cas de litige ont été traité par les maisons de justices du Togo et 869 en 2020.

Elie AGBA GNADAO