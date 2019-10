L’ANADEB avec l’appui financier de programme d’appui aux populations vulnérables à procédé ce mercredi à la remise officiel d’ouvrages socio éducatifs. Le lycée, le CEG d’Adéticopé et le lycée de Zanguéra en sont les bénéficiaires. Des bâtiments scolaires dotés de mobiliers et de forages pour les soulager et décongestionner les salles de classes.

81 millions de FCFA c’est ce qu’il a fallu débourser pour la construction de bâtiments de 4 classes doté de mobiliers, d’un bloc administratif, des sanitaires et d’un forage au lycée d’Adétikopé. L’ouvrage est réalisé par l’agence nationale d’appui au développement à la base ANADEB avec l’appui financier au programme d’appui aux populations vulnérables PAPV.

Les mêmes ouvrages ont été réalisés au CEG d’Adétikopé, ils vont améliorer les conditions de travail et d’apprentissage des enseignants. Le lycée de Zanguéra à lui aussi bénéficié de ses réalisations. En plus un bâtiment de 4 classes a été rénové et fiancé à hauteur 66 millions de FCFA.

Ramdane BASSINA