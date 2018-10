Faire du zémidjan un entrepreneur, c’est une évidence qui est devenue une réalité au Togo. Ils sont 79 jeunes conducteurs de taxi moto à suivre une formation de 3 mois sur l’entrepreneuriat, la conduite et le code de la route. 24 parmi eux ont reçu ce 05 octobre leurs permis de conduire et leurs cartes d’opérateurs économiques. Des documents pour les doter des moyens et outils nécessaires et légaux devant leur permettre de mieux gérer leur entreprise

Les conducteurs de taxi moto en marche vers la professionnalisation et la formalisation de leur métier. C’est donc l’aboutissement d’un long processus qui a pour finalité de formaliser le secteur de zémidjan au Togo. Pour le ministre des infrastructures et des transports, la démarche est salutaire puis qu’elle va aider à réduire le nombre d’accidents de circulation, assurer la sécurité routière et assainir ce secteur d’activité.

Au Togo, le secteur informel emploie environ 80% de la population et contribue à hauteur de 40% au PIB. Le projet faire du zémidjan un entrepreneur est une initiative personnelle du chef de l’Etat destinée à amener progressivement ces derniers vers la création de leur propre entreprise. La démarche de ce jour constitue la première étape.

Le projet est conçu pour couvrir 5 milles conducteurs de taxi moto sur toute l’étendue du territoire national.

rédaction tvt