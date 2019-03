Le plan national de développement PND, a aussi une identité c’est-à-dire son logo. C’est une création du jeune togolais Kossi EDAH résident au Mali. C’est suite à un concours dénommé identité PND. Il a reçu ce prix en marge du lancement officiel de ce programme quinquennal. Ils sont trois être sélectionner au terme de la compétition.

Ils sont 3 jeunes à donner au PND son identité graphique. Une concession à la fois artistique et technologique qui même retenu l’attention du chef de l’Etat. Le PND c’est également avoir l’adhésion de tous les acteurs du pays et tirer pleinement profit de tous les potentiels que regorge le Togo. Un processus inclusif dans lequel le gouvernement, le secteur privé et les investisseurs sont appelé à œuvrer pour une nation à revenu intermédiaire socialement et économiquement stable à l’horizon 2022.

Augustin KOSSI