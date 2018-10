L’accès à l’eau potable constitue un combat quotidien que mène sans le gouvernement togolais afin de permettre à tout le monde de disposer de cette ressource plus que vitale. Mais le secteur est souvent confronté à l’épanouissement des ressources en eau eu égard à l’accroissement de la demande. Le ministre de l’eau et de l’hydraulique villageoise a convie tous les acteurs de ce secteur de la région maritime à une rencontre d’échange. Il s’est agi de chercher ensemble les moyens et vois pour une meilleures gestion des ressources en eau.

L’eau potable est une ressource vitale dont l’accès à tous reste une priorité pour le gouvernement togolais. Elle constitue un élément indispensable à la vie et son importance dans le développement économique ne cesse de croitre. Pour garantir sa disponibilité en qualité et en quantité ainsi que les conditions d’assainissement ; il est alors impératif d’établir un dialogue constant entre les différents acteurs du secteur. Des distributeurs aux bureaux d’étude en passant par les organisions non gouvernementales, tous planchent ici sur les meilleures formules à adopter pour une gestion efficace du secteur de l’eau.

Des instruments juridiques et documents politiques font objet d’échange et de concertation au cours de la cette rencontre. Il s’agit de savoir qui fait quoi et comment en vue d’améliorer les pratiques du taux de desserte en eau potable.

rédaction tvt