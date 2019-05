Le groupement AGROKOM spécialisé dans la transformation su soja biologique et soutenu par le projet d’appui à l’employabilité et à l’insertion des jeunes dans les secteurs porteurs PAEIJ-SP a présenté à Lomé le bilan de sa campagne agricole 2018-2019. Un bilan satisfaisant qui laisse entrevoir de meilleures perspectives si un effort y est apporté.

Le groupement AGROKOM satisfait de la campagne 2018-2019 dresse ses bilans d’activités devant ses partenaires et primo-entrepreneurs. Un moment de capitalisation des acquis et de nouvelles projections. Le PAEIJ-SP est une initiative du gouvernement togolais dont l’objectif premier est de contribuer à créer les conditions d’une croissance économique plus inclusive.

Les nombreux défis qui restent à relever n’entameront à rien les ardeurs d’AGROCOM pour faire de cette filière un des moteurs de croissance de l’économie nationale ont promis les promoteurs. Cette filière constitue également une opportunité d’emploi pour les jeunes dans les zones d’influence de cette structure que sont les régions de la Kara, Centrale et Plateaux.

Ramdane BASSINA

Elie AGBA-GNADAO