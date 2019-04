Le président de la république togolaise S.E.M Faure GNASSINGBE en visite de travail en Afrique du 26 au 28 mars dernier a été reçu en audience par son homologue sud-africain Cyril RAMAPHOSA. Outre les relations bilatérales, les deux personnalités ont échangé sur les principaux défis actuels du continent africain. Une visite dont le chef de l’état a profité pour échanger avec des directeurs des multinationales qui souhaitent investir au Togo.

Le chef de l’état Faure GNASSINGBE en visite de travail en Afrique du sud. Une visite marquée d’abords par des déclarations d’amitié entre le président togolais et son homologue sud-africain, Cyril RAMAPHOSA. Les deux chefs d’état se sont engagés à renforcer les relations bilatérales et les liens d’amitié entre le Togo et l’Afrique du sud. En ligne de mire des échanges, les principaux défis actuels du continent notamment, la paix, la sécurité et le développement. Au cours de cette visite, le président de la république a eu des échanges fructueux avec plusieurs dirigeants et CEO de groupe d’investisseurs dans plusieurs domaines. L’agriculture, les énergies, les transports et la logistique.

Le tourisme et les technologies ont occupés aussi une place de choix dans les discussions. Tout ceci en vue de permettre aux investisseurs sud-africains de tirer profit des opportunités d’affaires qu’offre le Plan National de Développement 2018-2022.Cet ambitieux programme vise la transformation structurelle de l’économie togolaise et mobilise une enveloppe de 4622 milliards de fcfa. Il sera financé par le secteur privé à hauteur de 65%.Le PND a reçu l’adhésion du secteur privé sud-africain. Et d’ailleurs plusieurs délégations des grandes entreprises de la nation arc-en-ciel sont attendues à Lomé, dans les jours à venir.

Ulrich AMEGA.