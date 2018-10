Le Moyen-Orient et l’Afrique, deux blocs politico-économiques en proie aujourd’hui au terrorisme. Au menu des échanges du club diplomatique de Lomé, la situation au Moyen-Orient et les leçons pour l’Afrique. L’Ambassade Roey GILAD du centre de recherche politique du ministère des affaires étrangères d’Israël a présenté les quatre acteurs politiques en présence au Moyen-Orient et les conflits principaux entre ces groupes qui font planer la terreur dans la zone. Au regard des dénominateurs communs entre ces deux entités, le conférencier a proposé des pistes de solutions pour l’Afrique.

Le ministre des affaires étrangère et de la coopération Robert DUSSEY s’est réjouit de la pertinence et de la qualité des échanges qui ont toujours caractérisé les débats au sein du club des diplomates de Lomé. La lutte contre le terrorisme est une préoccupation planétaire et aucun Etat pris isolement ne pourra venir à bout de ce phénomène. L’Afrique peut donc tirer des leçons de l’expérience des autre pays en matière de lutte contre le terrorisme afin de garantir la stabilité sur le continent.

rédaction tvt