RENCONTRE DE CONCERTATION/PRODUCTEURS AGRICOLES

La coordination togolaise des organisations paysannes et de producteurs agricoles s’engage à améliorer la fertilité des sols des agriculteurs. Elle a tenu ce 03 décembre à Lomé un atelier « d’analyse et de contribution des OP et OSC togolaises à la stratégie nationale de développement de l’agroécologie et de l’agriculture biologique au Togo2020-2030 ».

Les agriculteurs togolais pourront désormais pratiquer une agriculture bio. La coordination togolaise des organisations paysannes CTOP procède à la mise en place d’un document de stratégie nationale et de développement de l’agroécologie et de l’agriculture biologique pour la cause. Un document qui après validation permettra d’améliorer la fertilité des sols de agriculteurs tout en réduisant leur dépendance aux intrants chimiques.

FNAPAT partenaire de la CTOP apporte sa contribution à la validation dudit document pour booster la promotion de l’agriculture familiale au Togo. Le document permettra également l’émergence des pratiques écologiques et la création de meilleurs conditions pour la gouvernance et l’organisation du secteur agricole.

Elie AGBA GNADAO