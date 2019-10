Les employeurs et responsables des ressources humains des secteurs publics, privés et parapublic dans les Kloto ont été outillés sur les dispositifs nationaux et internationaux en matière d’égal accès à l’emploi. A l’initiative du ministère de la fonction publique du travail, de la réforme administrative et de la protection sociale, cette formation vise à amener ces acteurs à s’approprier ces instruments juridiques en vue d’une large diffusion.

Promotion des droits à l’emploi des personnes handicapés. Les responsables PME, PMI et structures d’encadrement de celle-ci s’approprient les instruments juridiques en la matière. Il s’est agit de s’assurer de l’implication de ces acteurs pour une large diffusion des dispositifs juridiques nationaux et internationaux des droits de cette frange de la population et les sensibiliser sur les principes de l’égal accès à l’emploi de ces dernières.

Selon une enquête réalisée par les questionnaires unifiés des indicateurs de base de bien être en 2011, au Togo les personnes en situation de handicap représenteraient 3,2% de la population et seraient de plus en plus marginalisées en matière d’emploi. La démarche du ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative est saluée par les autorités locales qui selon elles, faciliterait l’insertion socio-professionnelle de cette couche vulnérable.

Sonia AMEGNIKPO