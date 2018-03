Le projet régional d’amélioration des systèmes de surveillance des maladies en Afrique de l’Ouest REDISSE, a été présenté aux acteurs impliqué dans le système de la santé animale et humaine de Lomé commune. Ce projet initié pour le compte de tous les pays de la CEDEAO dont le Togo et financé par la banque mondial a pour objectif de renforcer les systèmes sanitaires pour une riposte plus efficace contre les épidémies en cas d’apparition. Il s’agira pour ces acteurs de s’approprier le projet pour jouer efficacement leur partition et mieux faire face à ces épidémies qui souvent menacent la santé des populations.

Selon le rapport de l’OMS, sur 55 épidémies de maladies enregistrées en Afrique au cours de la dernière décennie, 42 sont apparues en Afrique de l’Ouest. Ceci est dû à la fragilité sociale et économique des pays de l’espace ouest africains.

Elie AGBA GNADAO