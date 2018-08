Le Togo et l’Israël entretiennent de très bonnes relations économiques. Et pour fructifier cette coopération notamment sur le plan agricole, la diaspora togolaise en Israël veut réaliser des projets de développement au Togo. Elle fait face ce 09 aout à la presse pour présenter les opportunités d’affaires entre les deux pays et définir les domaines dans lesquels l’Israël pourrait apporter son expertise et investissement au Togo.

Faire profiter au Togo, le savoir faire technologique qui a permis à l’Israël de se développer et de s’imposer. C’est la mission que s’est fixée la diaspora togolaise en Israël. Ces ressortissants togolais réunis au sein du groupe Global Trade se disent prêt a faire venir des experts et investisseurs israéliens dans le but de répondre aux questions de développement et soutenir le gouvernement togolais dans les grands chantiers entamés sur l’ensemble du pays.

Les projets agroalimentaires basés sur le modèle israélien seront bientôt lancés au Togo afin de permettre au pays de développer ses potentialités économiques.

Elie AGBA GNADAO