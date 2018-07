Le ministre de l’eau et de l’hydraulique villageoise a eu une séance de travail avec une équipe du syndicat des eaux d’île de France SEDIF ce mercredi à Lomé. Une rencontre qui a portée sur le point des travaux réalisés par le SEDIF en matière d’extension du réseau hydraulique et des rénovations des installations de la TDE. Aného, Vogan et Tabligbo sont les récentes communes bénéficiaires des actions de cette organisation française qui entend les étendre à d’autres communes, ceci pour permettre aux ménages un accès facile à l’eau potable.

Elie AGBA GNADAO