Ablodé ou encore liberté. Quelle compréhension la population togolaise a-t-elle de cette idéologie du père fondateur du parti union des forces de changements UFC ? Les responsables de cette formation politique ont tenu ce 24 novembre à Lomé, une conférence débat pour mieux expliquer à la population cette idéologie qui a été longtemps mal interprétée.

La rencontre qui à pour thème « UFC, de Ablodé au développement socioéconomique du Togo » a non seulement réuni les militants de l’UFC mais aussi, des journalistes des partis politiques et bien d’autres personnalités. Selon les responsables de l’UFC, Ablodé, cette expression propre au père de l’indépendance Sylvanus Olympio, fondateur du parti est loin d’être une idéologie de guerre. C’est un symbole de liberté et de fédération du peuple.

Il y a quelque année, l’UFC a fait de l’alternance politique son cheval de batail. Le parti fait abstraction de toute forme de violence et mise sur le pacifisme. Un appel est lancé aux acteurs politiques du pays à faire valoir l’intérêt supérieur de la nation.

Elie AGBA GNADAO