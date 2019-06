Vers un nouveau système de rémunération des agents de l’ASCENA agence pour la sécurité de la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar. Les cadres et agents de l’agence sont en réunion extraordinaire ce 24 juin à Lomé pour recentrer le système de rémunération de l’agence sur le rôle que joue chaque agent à travers son apport objectif dans la réalisation de la mission confiée à l’agence

L’agence pour la sécurité et la navigation aérienne en Afrique et à Madagascar dans une démarche de concertation avec son personnel en vue de la valorisation des ressources humaines. Depuis 9 ans déjà, l’ASCENA dispose d’un statut international qui lui confère des privilèges. Ce statut lui impose également des règles de travail et de conduite particulièrement exigeante. A ce titre le statut unique et le code de rémunération du personnel doivent être revu pour tenu compte de ce nouveau contexte. Ils ont 12 jours pour donner leur appréciation et s’entendre sur le nécessaire afin de permettre à l’agence de gérer de manière efficace et efficiente ces agents. Cette mission est confiée à l’organe communautaire de concertation et de négociation OCCIN.

Cette réforme tant attendu va donc améliorer la gouvernance de l’ASECNA et insuffler un réel dynamisme aux 6300 agents de 18 nationalités. Se sont de nouvelles gestions de ressource humaine qui s’impose à l’agence notamment l’amélioration de la qualité de vie des salariés et les exigences liées à la responsabilité sociale et sociétale des entreprises. Ce projet d’un nouveau système de rémunération est basé sur la pesé des postes couplé avec un régime indemnitaire alléger. Une démarche qui garantira la paix sociale, élément fondamental pour l’atteinte des objectifs de sécurité et de sûreté en matière de navigation aérienne.

Edem SOUSSOUKPO

Elie AGBA-GNADAO