Après 6 ans de mise en œuvre le PDRI-Mô, projet de développement rural intégré de la pleine de Mô tire progressivement vers sa fin. Le temps pour les techniciens et bénéficiaires de passer à l’évaluation des résultats. En concertation à Tcharkpanga, ils ont passés au peigne fin les différentes réalisations, les résultats enregistrés et les forces et faiblesses du projet le tout compilé en deux documents soumis à validation.

Le PDRI-Mô depuis son lancement en 2012 a réalisé divers projets socio-éducatif, économique et environnementaux. Des réalisations grandeurs nature qui changent aujourd’hui le visage de Tcharkpanga. Le ministère en charge de l’agriculture s’est réjouit des résultats obtenus grâce à la franche collaboration entre les techniciens et les bénéficiaires.

Les derniers défis à relever dans la pleine sont l’aménagement des APP, la construction du grand magasin de stockage, des aspects qui viennent d’être attribué à des entreprises et les travaux sont encours d’exécution.

Elie AGBA-GNADAO