Lomé va-t-elle marqué le point de départ du code d’investissement de l’espace communautaire ? La réponse reste tributaire des conclusions des travaux ayant réunir experts et ministres de la communauté des Etats de l’Afrique de l’ouest ici à Lomé.

Ils veulent harmoniser les règles et réglementation de l’investissement des états membres dans un code d’investissement communautaire et doté l’institution régionale d’une politique d’investissement. Un outil pour accélérer le processus d’intégration et stimuler davantage la dynamique de l’émergence des pays de l’Afrique de l’ouest. Bien que la région connaisse une prospérité économique croissante ces dernières années, l’on reste unanime. Le niveau de croissance actuel n’est pas suffisant pour réduire la pauvreté. Il faut donc investir pour booster le développement économique optimal. Et l’une des conséquences sera bien évidemment la création de l’emploi au bénéfice des ressortissants de la région.

La politique et le code d’investissement de la CEDEAO verra sa mise en application d’ici à 5 ans, deux instruments qui devrons améliorer le climat d’investissement régional.

