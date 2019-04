Le nouvel ambassadeur de la république arabe d’Egypte au Togo a rencontré les membres de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication HAAC ce jeudi au siège de l’institution. Cette visite lui a permis de découvrir la HAAC dans son fonctionnement et de discuter des possibilités de coopération dans le secteur de la communication.

Le nouvel ambassadeur d’Egypte au Togo, dans les locaux de la Haute Autorité de l’Audiovisuel et de la Communication HAAC. Il veut s’enquérir du fonctionnement, des objectifs, et de la mission de cette institution étatique. Les échanges lors de cette visite ont permis au diplomate égyptien d’être informé également sur les différents projets et activités menés par son prédécesseur et la HAAC. Ayant pris part à la récente rencontre de validation du plan stratégique 2019-2023 de la HAAC, Hussein HOSSAM a été édifié davantage sur les grands axes de ce plan quinquennale.

Bien avant cette visite des locaux de l’institution de régulation des médias, l’ambassadeur d’Egypte au Togo a été reçu par le président de la HAAC. Les discussions ont tournées autour des différentes possibilités de collaboration dans le secteur de la communication.

Luc ASSIH

Mise en ligne par Ulrich AMEGA