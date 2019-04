Les médiateurs des pays de l’UEMOA sont en assemblée générales extraordinaire à Lomé pour l’élaboration d’un plan d’action biennal pour le nouveau bureau élu le 1er octobre 2018 à Ouagadougou au Burkina-Faso. L’association des médiateurs des pays membres de l’UEMAO, AMP-UEMOA veut se doter des textes harmonisés, conformes aux lois en vigueur dans chaque pays. Il sera question donc de valider le plan d’action du président ainsi que les travaux du comité des experts réunis à Niamey en décembre dernier.

Les travaux vont porter sur le projet de charte de l’institution du médiateur de la république dans l’espace, la relecture des statuts et règlements intérieurs de leur association assortie de recommandations. La clarification du statut juridique à appliquer à l’association est également à l’agenda de cette rencontre.

La mission du médiateur sera renforcée dans le règlement des problèmes qui surviennent entre l’administration et l’Etat, l’éducation à la citoyenneté, la cohésion sociale pour l’encrage de la démocratie. Même si la décision du médiateur n’est pas parfois exécutoire, il tente cependant de concilier les parties et surtout pacifier les rapports entre l’administration et l’Etat.

Arnold KILIOU