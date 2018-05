Ils ont été reçus ce lundi 7 mai 2018 par le Ministre LORENZO. Les lauréats des médias publics au concours Lauriers du Journalisme d’Impact étaient au cabinet pour présenter les prix au Ministre de la communication. Des prix gagnés grâce à cette compétition organisée par l’Ambassade des Etats Unis, l’Union Européenne, l’Ambassade de France et de l’Allemagne pour encourager le travail du journaliste dans les catégories Télévisions, Presse écrite et Radio. Ils sont au total 04 journalistes des organes publics à être reçus.

Des Lauriers du Journalisme d’Impact au Togo, les organes publics récompensés pour la qualité de leur travail au quotidien. La Télévision Togolaise s’est taillé la part du lion avec le duo Adolphe PAKAA et Pierre SOUSSOUKPO, journalistes chargés de l’émission « Togo en marche », suivront ensuite Magnim SANDA BASSANDA de Radio Kara et Faustin LAGBAÏ de Togo Presse. Accompagnés du Directeur de la TVT et des Rédacteurs en chef de leurs organes respectifs, ils sont venus présenter leurs mérites au Ministre. Deuxième de la catégorie télévision de cette compétition, Pierre SOUSSOUKPO l’a été grâce à son documentaire qui traite de la finance inclusive dans la lutte contre la pauvreté.

Pour les premiers prix, si Magnim SANDA BASSANDA de Radio Kara a présenté son reportage sur la lutte contre les fistules obstétricales chez la femme, Adolphe PAKAA de la TVT a lui concouru avec son documentaire : chapitre I du PUDC ; les pistes rurales et enfin le désenclavement.

Le Ministre LORENZO s’est félicité du professionnalisme qui se fait au quotidien au sein des organes publics. Et les lauréats en sont une illustration vu la qualité du jury et des institutions qui ont jugé et récompensé le travail. Le lot des récompenses est composé : des billets de voyage pour les premiers de chaque catégorie. Voyage aller-retour Lomé-Berlin-Lomé et Lomé-Washington-Lomé. Un caméscope et ses accessoires pour le deuxième prix Télé, des gadgets et des certificats de mérite.