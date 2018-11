Le Togo décidément engagé à mettre de l’ordre dans son espace maritime. Après la rencontre avec la partie ghanéenne, c’est au tour, aujourd’hui, de celle béninoise dans les négociations entamées pour parvenir à la délimitation consensuelle de la frontière maritime commune-Est avec la république sœur du Bénin.

La délimitation des frontières maritime, une vielle question et toujours d’actualité. Les Etats qui se partagent cet espace du golfe de guinée ont cohabité depuis des années sans se soucier d’une délimitation juridiques de leurs frontières communes. C’est le cas ici du Togo et du Bénin. C’est vraiment un défi de l’heure qui retient autant d’attention non seulement entre les dirigeants des deux Etats, mais aussi de la presse. Vu l’enjeu que dégage l’espace bleu ces dernières années ; on parle de plus en plus de l’économie bleue.

Ce long parcours des deux pays dans les discussions a accouché en septembre 2018 d’un dossier conjoint soumis aux Nations Unies. Le rendez-vous de Lomé se veut alors décisif pour aller vite, très vite vers une frontière maritime négociée et consensuelle.

Les travaux vont durer deux jours. Et d’importantes recommandations sont attendues.

rédaction tvt