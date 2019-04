Le Mouvement des Jeunes du parti Union pour la République UNIR, s’est réuni ce samedi pour une rencontre d’échange avec les délégués des sections communales et les militants du grand Lomé. Occasion pour les responsables de faire le bilan des 7 années de vie de leur parti et mesurer les défis à relever.

Une pause pour les jeunes militants du parti UNIR pour faire le point du chemin parcourut pendant 7 ans. Des délégués des sections communales et des militants du grand Lomé ont répondus présents à cet appel du bureau national du Mouvement des Jeunes Unir MJU. Ensemble, ils ont revisité les activités menées et évalué les défis qui s’imposent à eux. Les différents textes qui régissent la vie de leur formation politique et surtout les valeurs qui fondent ce parti, leur sont présentés. Et c’est en prélude au 7e anniversaire prévu ce 14 avril.

Nous nous sommes retrouvés pour partager dans la convivialité cette joie d’avoir eu 7 ans de grâce et de vie.la jeunesse d’un parti est le socle sur lequel se construit le parti. Et c’est une occasion pour nous de féliciter la jeunesse de notre grand parti, pour tout ce qu’elle a pu faire, tous les défis qu’elle a relevé et son accompagnement aux cotés des premiers responsables de notre grand parti, a déclaré Hessou Joseph PASSIWE, délégué chargé de l’organisation du MJU. En somme, le parti UNIR, c’est 7 ans de vie, 7 ans de victoire et de grâce. Et pour cela, la jeunesse est invitée à rester mobiliser pour les prochaines échéances électorales.

Augustin KOSSI

Mise en ligne Ulrich AMEGA