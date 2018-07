Le Togo dispose désormais d’une stratégie nationale REDD+, réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des terres. La première version du document est soumise à validation ce 05 juillet à Lomé.

C’est un outil important qui permettra au pays de faire face aux défis liés à la déforestation et à la dégradation des forêts tout en assurant une gestion durable des ressources naturelles et mieux préserver la biodiversité. L’urgence de corriger la situation devient impérative pour assurer un développement durable et permettre aux forêts de jouer efficacement leur rôle. La REDD+ est donc une approche bien conçue suivant une démarche participative et inclusive.

Elie AGBA GNADAO