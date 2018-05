Une rencontre nationale de vulgarisation des textes communautaires relatifs à la métrologie a ouvert ses travaux ce mardi 08 mai 2018 à Lomé. Pendant 02 jours, acteurs et usagers au niveau central et décentralisé vont échanger sur le contenu de ces textes afin de s’approprier pour un usage harmonisé dans la zone. Cette rencontre est organisée par la commission de l’UEMOA en collaboration avec le ministère du commerce et de la promotion du secteur privé.

Les échanges au cours de ces assises vont porter sur le règlement de l’UEMOA instituant un système harmonisé de métrologie dans les Etats membres et ses règlements d’exécutions. Ceux-ci au nombre de trois sont relatifs aux catégories d’instruments de mesure et dispositions de contrôle métrologique légal, aux produits préemballés ou assimilés et aux unités de mesure légales.

Les travaux vont également permettre de préciser les rôles et responsabilités des différents acteurs dans la mise en œuvre des textes communautaires, de sensibiliser les associations de consommateurs et d’examiner les difficultés qui pouvaient entraver la mise en œuvre de ces règlements.

Le représentant de la commission de l’UEMOA a salué les efforts déployés par les autorités togolaises pour se conformer aux dispositions du règlement instituant un système harmonisé de métrologie dans la zone. Il a appelé à l’opérationnalisation de l’agence nationale de métrologie communautaire. Le SG représentant le ministre du commerce et de la protection du secteur privé a insisté sur les réformes engagées par le gouvernement pour se conformer à la réglementation.

