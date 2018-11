Des acteurs en charge de la gestion du trafic aériens dans 6 pays d’Afrique sont en échange depuis ce 05 novembre avec des experts de l’OACI. Des échanges relatifs à la lutte contre le réchauffement climatique précisément la réduction du gaz carbonique rejeté par les aéronefs.

Des milliers de vols sillonnent le ciel mondial avec des tonnes de dioxyde de carbone déversées dans l’atmosphère. Limité ce déversement de CO2, cause du réchauffement climatique, voilà le but que s’est fixé l’organisation de l’aviation civile internationale OACI, dont une délégation échange avec des représentants en charge de la gestion du trafic aérien du Mali, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire du Niger et du Togo, et c’est un atelier de mise en œuvre des exigences relatives au régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation civile internationale CORSIA.

Le Togo a été choisi pour accueillir cet atelier, ce qui tient de son avance sur le dossier. Cette séquence de formation dura 3 jours et s’en suivra d’autres séquences au bénéfice des autres pays africains membres de l’OACI.

rédaction tvt