L’ONG action genre identité et responsabilité AGIR a organisé une séance d’échange de sensibilisation et de visite sur les domaines d’interventions à l’endroit des représentants des partenaires en développement du Togo et ses membres. Il est question de faire connaitre a ses partenaires les défis et réalités auxquels font face les personnes vivant avec le VIH/SIDA. Ceci afin de mieux soutenir ces personnes en matière de prise en charge. L’ONG aide aussi ses membres surtout les femmes à s’autonomiser.

L’ONG Action Genre Identité et Responsabilité AGIR œuvre depuis mai 2010, date de sa création à l’amélioration des conditions des femmes et des enfants. Elle aide les femmes à se créer des activités génératrices de revenus à travers des formations et recyclages sur divers métiers notamment la couture, la fabrication de sac artisanal et la transformation de farine enrichie. L’ONG étend également ses actions aux personnes vivantes avec le VIH sida.

Elle travaille aux côtés du gouvernement à accompagner et à appuyer ses personnes vulnérables. Pour mobiliser d’avantage les ressources financières et techniques, l’ONG a échangé avec quelques représentants des partenaires en développement du Togo. Plus de 12000 enfants séropositifs sont sous traitements antirétroviraux ARV, mais seulement 30% sont pris en charge.d’où la nécessité de mobiliser d’avantage de moyens pour venir en aide à ces personnes. En cela, le cri de cœur de l’ONG se justifie. Les domaines d’action de l’ONG sont circonscris dans l’équité et l’égalité genre, les droits humains, la santé, l’assainissement et l’hygiène entre autres.

Luc ASSIH