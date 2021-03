RENCONTRE REGIONALE DE CONCERTATION ET DE NEGOCIATION / REGLES DE CONCURRENCE

Les acteurs de la commission de la CEDEAO, celle de l’UEMOA et l’autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO (ARCC) vont pendant deux jours durant examiner les différentes recommandations issues de la réunion du 17 février dernier qui constitue la base de cette concertation et de négociation pour un accord de coopération entre les 3 entités. Ceci pour une meilleure application des règles de la concurrence au sein e la région.

C’est un processus qui trouve son aboutissement à travers cette rencontre. L’accord de coopération tripartite entre le département commerce douane et libre circulation des personnes de la commission de la CEDEAO, de l’autorité régionale de la concurrence de la CEDEAO et le département du marché régional et de la coopération de la commission de l’UEMOA est scellé. Un accord qui permettra de définir les mécanismes de coopération nécessaire pour lever les risques de contrariété dans le processus de prise de décision en matière de concurrence.

La finalité de cet accord de coopération entre les 3 entités sera un atout pour créer un consensus équilibré profitable aux opérations économiques et une meilleure intégration de la région. Cette rencontre fait suite à celle de février dernier à l’issue de laquelle des recommandations ont été émises. Ceci pour permettre une meilleure application des règles de concurrence et une meilleure négociation entre les différents acteurs.

Elie AGBA GNADAO