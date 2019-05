Les acteurs du domaine forestier en concertation à Lomé. Des réflexions qui vont aboutir à l’élaboration de nouvelles stratégies de plaidoyer, pour la mobilisation des ressources pour une gestion durable des forêts et de la faune au Togo. La rencontre se situe dans le cadre de la mise en œuvre du plan national d’investissement forestier du Togo PNIF qui s’étend sur une période de 2018-2022.

Pour une gestion durable de l’écosystème forestier, le Togo dispose depuis 2017 de son Plan National d’Investissement Forestier PNIF. Le document qui couvre la période 2018-2022 s’inscrit dans la mise en œuvre du plan de convergence forestier de l’Afrique de l’ouest. Le plan national nécessite une mobilisation financière de 55 milliards 550 millions de francs CFA, et les partenaires techniques et financiers sont ici sollicités pour sa réalisation. Une concertation pour explorer des opportunités de financement du PNIF.

Cette réunion de concertation vient renforcer le processus de planification et de mise en œuvre des pratiques appropriées pour une utilisation responsable des forêts. Il est même souhaité une coalition des partenaires techniques et financiers pour susciter leur engagement et harmoniser leurs actions.

Edem SOUSSOUKPO

Mise en ligne Ulrich AMEGA