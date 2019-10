Couverture sanitaire universelle d’ici 2030. L’objectif ne peut pas être atteint par les Etats sans les agents de santé communautaire. A Lomé 9 pays francophone de l’Afrique de l’ouest sont venus réfléchir sur les stratégies pour accélérer l’accès aux soins de santé et surtout dynamiser la santé communautaire dans la sous-région.

Depuis 2011 le Togo mise sur la contribution des agents de santé communautaire pour atteindre la couverture sanitaire universelle d’ici à 2030. Plusieurs initiatives ont été prises pour concrétiser cette vision mais des défis persistent encore, non seulement au Togo mais dans nombreux de pays dans la sous-région pour perpétuer le rôle des agents de santé communautaire. D’où cette rencontre de Lomé pour un partage d’expérience entre les agents de santé communautaires venus de 09 pays de l’Afrique francophone et des experts de hauts niveaux.

Les échanges vont permettre aux uns et autres de maitriser la place des agents de santé communautaire et leur contribution au service de santé de qualité et accessible à tous dans la sous-région. Cette rencontre est soutenue par le gouvernement américain à travers l’USAID. A terme, elle devra permettre aux participants d’accompagner leurs états respectifs dans la mise en œuvre des politiques de santé.

Selon l’OMS, 18 millions d’agents de santé manquent aujourd’hui pour mieux satisfaire les besoins de santé des populations. Les agents de santé communautaire restent un maillon essentiel à valoriser pour accélérer la couverture sanitaire universelle à l’horizon 20/30.

Ekoué SALLAH