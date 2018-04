Lomé abrite depuis ce 18 avril une rencontre de 3 jours axée sur le programme régional de production intégrée du coton en Afrique. Il s’agit d’une rencontre inscrite dans le contexte de la 11ème réunion annuelle de ladite association sous régionale pour dresser le bilan en vue de trouver des solutions aux difficultés de la filière pour une production cotonnière africaine compétitive et durable. La filière cotonnière occupe une place prépondérante dans les productions agricoles. Une résultante des efforts fournis surtout par les pays membres du programme régional de production intégré du cotonnier en Afrique ces dernières années.

Pour plus de rentabilité et de lutte efficace contre la pauvreté, les acteurs de la filière cotonnière du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et du Togo échangent chaque année afin de trouver des solutions aux difficultés liées à ce secteur.

Sur le plan national, les efforts du Togo sont plus remarquables depuis 2013. Une volonté du gouvernement togolais d’œuvrer pour une production cotonnière durable et compétitive. A l’issue de la rencontre, des recommandations seront formulée à l’endroit de chaque pays.

Elie AGBA GNADAO