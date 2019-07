Lomé abrite les travaux de la 4e rencontre francophone du projet régional de l’union postale universelle sur la préparation opérationnelle pour le commerce électronique en Afrique. Cette réunion veut favoriser une plus grande coopération entre les douanes et les postes.

Plus de 70 experts de 22 pays l’Afrique francophone à Lomé pour échanger sur les meilleures stratégies pouvant développer le e-commerce ou commerce électronique sur le continent. Pour cette 4e rencontre de l’union postale universelle, la douane est mise à contribution. Douaniers et agents de poste vont redéfinir les procédures de dédouanement et l’échange des données pour offrir des services plus rapides et efficaces aux clients.

De plus en plus de commerçants se lancent dans l’aventure de la vente digitale. Le commerce électronique doit donc s’adapter aux réalités de l’heure. Ces genres d’initiatives pourront permettre de lever les contraintes existantes et permettre au commerce électronique de mieux contribuer au développement.

Elie AGBA-GNADAO