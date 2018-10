Avec les nouvelles données de la démographie, le constat révèle une forte augmentation du taux des personnes âgées. Une couche de la société considérée comme vulnérables. Ces personnes âgées viennent aujourd’hui pour la plus part dans une situation de précarité. Et justement c’est pour leur venir en aide qu’un dispositif de protection sociale et de prise en charge des personnes âgées est mis en place. Ce dispositif a été présenté ce 30 octobre par le ministre de l’action sociale aux différents partenaires techniques dans et financiers.

A cette rencontre, les experts et partenaires techniques et financiers analysent les résultats de la dite étude en vue de mobiliser les ressources pour la mise en place d’un dispositif efficace de prise en charge de cette couche vulnérable.

Le but visé par la présente étude est de permettre aux personnes âgées de participer activement aux processus de prise de décisions et implication effective aux actions de développement de leurs communautés. Et justement beaucoup placent l’espoir en Plan National du Développement PND qui prend en compte les besoins fondamentaux de cette couche de la société pour leur assurer une vieillesse heureuse et saine.

rédaction tvt