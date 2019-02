Le programme d’appui au secteur de la justice PASJ prendra fin en juillet prochain. Une rencontre d’échange a eu lieu ce 31 janvier à Lomé entre tous les acteurs impliqués afin de faire un bilan des actions menées. Il s’agit aussi de réorienter les objectifs et envisager des perspectives en vue de l’atteinte des résultats escomptés. Le PASJ à œuvrer aux côtés du gouvernement en vue du renforcement de l’état de droit.

Face à la perception négative des justiciables de la justice, il a été mis en place un programme d’appui au secteur de la justice PASJ. Il prend en compte les besoins de tous les citoyens et de plus en plus on capitalise des efforts qui y vont de l’amélioration des conditions de détention au renforcement des capacités du personnel de l’administration pénitentiaire à cinq mois de la fin de ce programme,l’heure est au bilan au regard des défis qui reste à relever, il a été décidé de l’extension du délai du programme. Ce qui implique d’analyser, de réorienter et surtout de redéfinir des priorités. Le ministre de la justice s’est félicité du soutien de l’union européenne et a exhorté les différents acteurs concernés dans la mise en œuvre dudit programme à plus d’efforts pour une justice réellement au service du justiciable.

Ramdan BASSINA