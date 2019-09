Les nations unies ont institué le 15 septembre, journée internationale de la démocratie pour promouvoir l’adhésion des Etats parties aux valeurs et principes universel de la démographie. Célébrée au Togo, la 12e édition est une occasion de réexaminer l’état de la démocratie et d’impliquer le peuple aux affaires publiques afin de promouvoir la cohésion sociale, le développement, la paix et le vivre ensemble.

Fondé sur des principes d’inclusion, l’égalité de traitement et de la participation, la démocratie est le soubassement de la paix du développement durable et du respect des droits humains. Des valeurs fondamentales à promouvoir par les gouvernants pour le renforcement de la culture démocratique. A cette 12e édition de la journée internationale de la démocratie axée sur la participation, il est question de mettre les populations au cœur de la démocratie afin qu’elles puissent participer activement à la gestion des affaires de la cité.

Cette rencontre avec les institutions de la république, met l’accent sur l’ODD 16 en son point 6 qui promeut la mise en place des institutions efficace, durable et transparente à tous les niveaux. Ce qui est pris en compte par le PND dans son axe 3, consolidé le développement social et renforcer les mécanismes d’inclusion.

Antoinette HOMAWOO-VOVOR