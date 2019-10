Le Togo veut institutionnaliser l’éducation inclusive conformément à l’ODD4, assurer l’accès de tous à une éducation de qualité, sur un même pied d’égalité et promouvoir les possibilités d’apprentissage tout long de la vie. Un document des normes et standards d’une école inclusive a été élaboré et soumis pour validation par les acteurs de l’éducation dans l’optique de promouvoir les droits des enfants en situation de handicap.

L’éducation inclusive est celle qui vise à prendre tous les enfants dans leur individualité, leur différence et leur capacité dans le système éducatif. C’est un modèle approprié selon les experts pour assurer une éducation équitable de qualité. Il s’agit donc de faire construire des établissements scolaires adaptés aux enfants en situation de handicap et leur fournir un cadre d’apprentissage qui répond aux standards internationaux.

La prise en compte de l’inclusion dans l’éducation dans les écoles ordinaires permettra d’œuvrer davantage pour les droits des enfants et parvenir à l’universalité de l’éducation pour tous. Les normes et standards d’une école inclusive proposés seront étudiés pour sortir un modèle approprié pour le Togo avec un accent mis sur l’éducation des enfants en situation de handicap.

Arnold KILIOU