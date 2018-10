La persistance de certaines violences basées sur le genre aussi verbale, psychologique ou physique que soient-elles, amène les organisations non gouvernementales, l’Etat à penser aux meilleures stratégies à adopter en vue d’impliquer toutes les composantes de la société dans cette lutte. Le projet implication des hommes et garçons dans les politiques et programmes de santés sexuelles et reproductives et de lutte contre les violences basées sur le genre au Togo sont porté par le groupe de réflexion et d’action femme démocrate et développement GF2D. Il a convié pour deux jours de réflexion sur la problématique, tous les acteurs et ministères impliqué dans les questions de la santé sexuelle et violence basées sur le genre.

L’analyse de la situation révèle donc l’existence de certains comportements même si beaucoup d’efforts ont été consentis. Un tableau quelque peu relisant qui invite chaque acteur à jouer sa partition GF2D apporte sa pierre à l’édification pour l’atteinte de l’équité genre.

Nombreux traités et conventions internationales relatives aux droits humains, à légalité et à l’équité genre ont été ratifiés au Togo. Le groupe de réflexion et d’action femme démocrate et développement ratisse tous les acteurs dans le processus en vue de la réalisation de l’agenda 2030 des Nations Unies.

rédaction tvt