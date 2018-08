Le bureau de l’union musulmane du Togo était ce 22 aout au palais de la présidence de la république. Au chef de l’Etat Faure Essozimna GNASSINGBE la délégation est allée témoigner sa reconnaissance pour avoir pris part personnellement à la grande prière marquant la fête de tabaski, et pour avoir en cette circonstance mis à la disposition des fidèles de Mahomet des lots du saint coran et des nattes, signe se son soutien et de s compassion envers cette communauté éprouvée en ce moment par les actes de vandalisme visant leur lieux de culte, actes orchestrés par des individus activement recherché par les autorités.

Elie AGBA GNADAO