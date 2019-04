Les militants et sympathisants du parti Union pour la République UNIR, s’imprègne sur la quintessence du PND et l’intérêt pour les populations de le posséder puis de contribuer à sa parfaite réalisation. C’est à travers une rencontre de partage entre les responsables de UNIR maritime et leur base. Une rencontre qui leur a aussi permis de penser de nouvelles stratégies pour répondre aux enjeux et défis des échéances électorales à venir dans le pays.

Les premiers responsables et cadres du parti Union pour la République UNIR de la région maritime à la rencontre de leur base. Une rencontre d’échange et de partage sur les questions d’actualité notamment, l’encrage du parti dans toutes les localités de la région et les défis de développement qu’ils doivent relevés pour l’émergence de leur région. Aussi ont-ils abordés par la même occasion, le Plan National de Développement PND sous ses trois axes et ses intérêts pour la population.

Les différents atouts dont disposes la région ont été exposés à ses militants et sympathisants à travers trois panels.la parole leur a été également donnée, pour des questions et apports. Une interaction qui a pour finalité d’impulser une nouvelle dynamique au développement de la région maritime. Militants et sympathisants du parti UNIR, se sont donc vus édifiés sur l’importance de la décentralisation et les enjeux liés aux élections locales et présidentielles à venir dans le pays.

Luc ASSIH

Mise en ligne par Ulrich AMEGA