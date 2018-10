Considérer comme des bibliothèques de savoir-faire et de savoir être des communautés, les personnes âgées nécessitent et méritent une attention particulière, une manière de les aider à jouir convenablement leur dernier jour. L’association partenaire vie Togo en fait un souci majeur, elle apporte à ses personnes du 3è âge un accompagnement fondé sur un appui technique et aussi des prestations de service.

La rencontre est également l’occasion pour les responsables de la dite association d’entretenir les femmes âgées sur les conduites à tenir afin d’éviter certaines maladies telle que l’obésité. C’est surtout un appel aux autorités togolaises afin que la question des personnes âgées soit davantage prise en compte dans les programmes de développement social.

rédaction tvt