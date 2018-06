Les cadres de la direction générale de la mobilisation de l’aide et du partenariat du ministère de la planification et du développement renforcent leurs capacités. Ils se forment sur les techniques de négociation, de plaidoyer afin d’être à même de mobiliser des ressources externes et internes pour le développement du Togo.

Les difficultés de mobilisation des ressources financières tant au niveau national qu’international deviennent de plus en plus récurrentes. Les ressources sont rares de nos jours et des stratégies novatrices s’impose. C’est une initiative du programme national de renforcement des capacités et de modernisation de l’Etat pour le développement durable appuyée par le PNUD.

Elie AGBA GNADAO