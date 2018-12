L’agence nationale de gestion de l’environnement ANGE a organisée une session de formation sur les statistiques de l’environnement. Il est question de renforcer les capacités des techniciens sur l’importance de ces statistiques.

Les questions environnementales figurent de plus en plus parmi les priorités au monde. Une approche à la fois globale et durable de la gestion de l’environnement nécessite une connaissance des données. L’équipe de pilotage du projet d’amélioration du système d’information environnementale du Togo s’imprègne des nouvelles techniques de traitement des données.

L’initiative est appuyée par la banque africaine de développement BAD qui trouve un intérêt particulier pour le dit projet. Durant 5 jours ils vont s’approprier le projet d’amélioration du système d’information environnementale du Togo qui va durer 6 mois.

