Désormais le Togo dispose d’un document au sein duquel sont recensé les organisations par secteur d’intervention et des actions menées sur le terrain. Ce document prend en compte les difficultés rencontrées et les relations qui existent entre ses organisations et l’Etat. Il s’agit bien de la cartographie des organisations de la société civile qui fait l’objet d’échange ce 11 février à Lomé.

Les cartographies des organisations de la société civile, un document que recensent les organisations par secteur d’intervention, leur action sur le terrain, les difficultés et leur relation avec l’Etat. La cartographie des cadres d’échanges par exemple décrite l’effectivité des échanges et de dialogue entre l’Etat et la société civile. Elle aborde les besoins des pouvoirs publics en matière de coordination et suivi des ONG.

Les cartographies mettent également en évidences la contribution des ONG et associations au développement d’où l’importance du dialogue entre l’Etat et ses structures afin qu’elle puisse mieux l’accompagner dans son programme de développement. Le programme de consolidation de l’Etat du monde associatif PROCEMA est un projet de renforcement de la société civile, de promotion de l’égalité genre et de la culture initié par le Togo et l’union européenne.

Médina SALAMI