L’agence française de développement veut accompagner le ministère de l’eau dans l’élargissement du projet d’amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire sur la région de la Kara. Après une mission de supervision des réalisations de la phase 1 du projet, l’agence a rencontré les acteurs impliqués pour leur faire le point mais également préparer le PND-Eau.

C’est une rencontre après des jours de missions de l’AFD dans la région des savanes. L’institution est allée évaluer les acquis du projet d’amélioration des conditions sanitaires en milieu scolaire PASSCO. Et devant les acteurs impliqués, elle fait le point et promet soutenir l’élargissement du projet car dans la région de la Kara on parle de PASSCO.

Cette mission de l’AFD dans la région des Savanes entend également préparer la mise en œuvre du PND estimé à 26 milliards de francs CFA. Le projet veut garantir de l’eau potable aux populations urbaines et rurales. Et pour le compte du PND-Eau une convention de financement devra être signée sous peu entre l’AFD et le ministère en charge de l’eau. Après cette étape, un appel d’offre sera lancé pour la réalisation des travaux prévue pour démarrer d’ici le premier trimestre de l’année 2020.

Ekoué SALLAH