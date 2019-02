La restitution du projet de stratégie nationale de formalisation de l’économie informelle a démarré hier à Lomé. Organisée par la caisse nationale de sécurité Sociale, ces assisses visent un objectif Partir de l’extension de la sécurité sociale pour tous pour amener les acteurs du secteur non formel à le formaliser. La CNSS est accompagnée dans cette démarche par le BIT, bureau international du travail.

Des experts de la caisse nationale de sécurité sociale et ceux du bureau international de travail affinent la stratégie nationale de formalisation de l’économie informelle à travers l’extension de la sécurité sociale à tous. A l’origine de cette stratégie, le nouveau code de sécurité sociale de 2011 qui intègre l’économie informelle.

les travaux vont porter sur la restitution du projet de stratégie élaborée ainsi que l’analyse et l’identification des actions concrètes par axe. Le BIT accompagne le processus par le partage d’expérience et les bonnes pratiques sur la formalisation de l’économie informelle. Dans cette démarche, il s’agit pour la CNSS de concrétiser la vision des plus hautes autorités d’étendre la couverture sociale au plus vulnérable. Au Togo l’économie informelle mobilise 80% des acteurs d’où l’enjeu de cette démarche de la CNSS qui vise à terme à structurer l’économie nationale tout en assurant un bien-être social à tous les acteurs.

Reportage BAGAH Tchaazing’nam