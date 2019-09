La situation préoccupante de la stabilité de naos pays en termes de sécurité amène les experts du conseil de l’entente à jouer leur partition. Réunis au cours de leur 4e assise annuelle, il sera question pour les 5 pays du conseil de s’imprégner non seulement de la situation sécuritaire de leurs Etats, mais aussi de trouver de nouvelles approches visant à amener une lutte efficace contre le terrorisme dans l’espace.

Sur les 5 états membre du conseil de l’atente 4 ont été frappé à nos jours par les attentats terroristes. C’est dire que les états de l’espace atente tous comme ceux de la sous-région ouest africaine font de plus en plus face aux menaces terroristes. Le phénomène devient préoccupant d’où la nécessité pour l’organisation de définir de nouvelles politiques sécuritaires. A cette 4e rencontre, les experts de l’espace revisitent les dispositifs sécuritaires des états afin de proposer de nouvelles directives au prochain sommet des chefs d’Etat et de gouvernement.

Cette rencontre fait suite à celle tenue en mai 2018 à Abidjan puis récemment à Ouagadougou. Des rencontres qui ont permis de renforcer les capacités des experts mais aussi ceux du Mali, du Sénégal, Ghana et du Cameroun. Il s’agit donc pour le conseil de l’atente de combattre le terrorisme sur son territoire et partant en Afrique tout entière.

Ferdinand DJASSOA