De grandes quantités d’hydrocarbures sont régulièrement manipulées dans l’espace maritime. Le haut conseil pour la mer veut coordonner les dispositifs de sécurité incendie et de lutte contre la pollution marine dans le domaine maritime et portuaire pour des interventions efficaces en cas d’éventuelles menaces.

Le transport maritime constitue un enjeu capital dans l’approvisionnement du pétrole et le problème de sécurité de l’acheminement des hydrocarbures se pose à terre comme en mer. Au Togo des efforts sont consentis pour préserver les intérêts maritimes, garantir la sureté et la sécurité maritime et portuaire ainsi que la protection de l’environnement marin.

Pour le haut conseil pour la mer, une meilleure coordination des dispositifs de sécurité permettra de faire du secteur des hydrocarbures et du pétrole, un secteur sûr et sécurisé au Togo.

Elie AGBA GNADAO