Le 5eme recensement général de la population et de l’habitat du Togo est prévu pour novembre 2020.les acteurs impliqués dans le processus se mobilisent donc. Une réunion d’information sur l’état d’avancement des travaux a eu lieu lundi dernier au cabinet du ministre de la planification du développement et de la coopération .elle regroupe les partenaires techniques et financiers et cadres du ministère pour permettre aux uns et aux autres au même niveau d’information.

En route vers le recensement général de la population et de l’habitat au Togo. Le gouvernement ratisse l’âge pour que la périodicité décennale soit respectée en 2020.au cabinet du ministre de la planification du développement et de la coopération, cadres du département, partenaires techniques et financiers évaluent l’état d’avancement des travaux préparatoires. Pour le directeur de l’institut nationale de la statistique et des études économiques et démographiques, les données nécessaires aux diverses enquêtes ont été déjà actualisées et le document stratégique de plaidoyer pour mobiliser les ressources élaboré. De même que les outils et documents techniques avec un budget d’un montant total de 7,1 milliards de FCFA. C’est un engagement du gouvernement à mener à bien cette opération en 2020, dix ans après le recensement.

Cette séance d’échange a permis à toutes les parties représentées ici, d’être au même niveau d’information. Le dernier recensement général de la population et de l’habitat au Togo, remonte à 2010.les nouveaux défis pour tenir le rendez-vous 2020 sont liés notamment aux innovations technologiques, la disponibilité des ressources financières, humaines et matérielles suffisantes, la mutualisation des efforts, ainsi que le renforcement des capacités techniques du personnel d’encadrement. Ceci, afin de permettre au Togo d’avoir des outils nécessaires, pour bien planifier les programmes de développement, et mieux les conduire.

Augustin KOSSI

Mise en ligne Ulrich AMEGA